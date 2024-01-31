Kilise saldırısında kullanılan otomobil Beylikdüzü'nde bulundu
Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne yapılan ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda kullanılan Polonya plakalı otomobil Beylikdüzü'nde terk edilmiş olarak bulundu. Otomobil yapılan incelemelerin ardından emniyet otoparkına çekildi.
Sarıyer'de pazar ayini sırasında Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırı da bir kişi hayatını kaybetmişti.
Yapılan incelemelerde saldırganların Polonya plakalı bir otomobille olay yerine geldikleri tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından, saldırganları kullandığı otomobil Beylikdüzü'nde terk edilmiş olarak bulundu.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otomobil Emniyet otoparkına çekildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Fatih Terim'i tanımak 1 ay sürdü'
- Bozdağ’ın 'Fetullah Gülen' ifadeleri yeniden gündem oldu
- ‘Her yer Taksim, her yer direniş’
- Kaymakamın görev yeri belli oldu
- Yargıtay'dan ev sahipleri için emsal karar
- Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü
- 'Senin yanında durdukların...'
- 'Cemil Tugay' kararının ardından Soyer'den ilk açıklama
- Cemil Tugay’dan 'beşli çete' açıklaması
- ‘CHP’ye laf etmenin dayanılmaz hafifliği’