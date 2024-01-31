Kilise saldırısında kullanılan otomobil Beylikdüzü'nde bulundu

Yayınlanma: 31.01.2024 - 08:59

Güncelleme: 31.01.2024 - 09:24

Sarıyer'de pazar ayini sırasında Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırı da bir kişi hayatını kaybetmişti.

Yapılan incelemelerde saldırganların Polonya plakalı bir otomobille olay yerine geldikleri tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından, saldırganları kullandığı otomobil Beylikdüzü'nde terk edilmiş olarak bulundu.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otomobil Emniyet otoparkına çekildi.