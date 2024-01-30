Santa Maria Kilisesi saldırganlarına yapılan operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Başakşehir, Güvercintepe Mahallesinde gerçekleştirilen operasyonla, Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı düzenleyen Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T. gözaltına alındı. Polisin yaptığı operasyon güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 30.01.2024 - 13:21
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Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde pazar ayini sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından İstanbul Emniyeti'nce kurulan 150 kişilik özel ekip ile yürütülen çalışmalar kapsamında önce şüphelilerin araçları tespit edildi.

Aracın yol güzergahını takip eden ekipler, şüphelilerin Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ne gittiğini belirledi.

Yapılan operasyonlarda saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rusya uyruklu D.T. belirlenen adreste yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Saldırganların yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.


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