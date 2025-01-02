Kiliseye 'yılbaşı' saldırısı... 3 firari yakalandı!

İstanbul Valiliği, Çekmeköy’de bir kiliseye ait derneğin kurşunlanmasına ilişkin 3 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Kiliseye 'yılbaşı' saldırısı... 3 firari yakalandı!
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AA
Yayınlanma: 02.01.2025 - 19:42

Valilikten yapılan açıklamada, Çekmeköy’de 30 Aralık 2024 günü Kurtuluş Kiliseleri Derneğine ateş açıldığı, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı hatırlatıldı.

Olayın, bölgeye ticari araçla gelen 3 şüpheli tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, yakalanan S.P (34), S.A. (38) ve V.A. (34) isimli şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildiği kaydedildi.

SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Açıklamada, şüphelilerden S.P'nin ''dolandırıcılık''tan 2, S.A'nın ''kasten yaralama''dan 3 ve V.A'nın ''kasten yaralama''dan 1 suç kaydı bulunduğu bilgisi paylaşıldı.


Etiketler: #yılbaşı #kilise #saldırı

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