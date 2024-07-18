Kilis'te 9 yaşındaki çocuğun acı ölümü!
Kilis'te 5'inci kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Aşıt Mahallesi'nde bir apartmanda ailesiyle yaşayan Cuma Hamza Atlıoğlu, 5'inci kattaki evlerinin penceresinden bina yanında bulunan tek katlı işyerinin çatısına düştü.
Ağır yaralanan Atlıoğlu, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Atlıoğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Atlıoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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