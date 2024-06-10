Siirt'te 6. kattaki pencereden düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 6'ncı kattaki pencereden düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 10.06.2024 - 14:46
Siirt'te 6. kattaki pencereden düşen 4 yaşındaki çocuk öldü
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Siirt'te Cumhuriyet Mahallesi'nde bir binanın 6. katında bulunan evin penceresinden D.Y. zemine düştü.

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük çocuk burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.


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