Siirt'te 6. kattaki pencereden düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

Yayınlanma: 10.06.2024 - 14:46

Güncelleme: 10.06.2024 - 14:46

Siirt'te Cumhuriyet Mahallesi'nde bir binanın 6. katında bulunan evin penceresinden D.Y. zemine düştü.

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük çocuk burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.