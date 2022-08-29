Kilis’te akrabalar arasında kavga: 10 yaralı
Kilis’te, aralarında husumet bulunan akrabalar arasında pompalı tüfek ve bıçakların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı.
Helvacıoğlu Mahallesi Naneli Sokak'ta daha önceden aralarında husumet bulunan akraba iki aile karşılaştı. Başlayan tartışmanın alevlenmesi üzerine arlarında husumet bulunan çok sayıda kişi birbirine girdi.
Pompalı tüfek ve bıçakların kullanıldığı kavgada 9 kişi tüfekten çıkan saçmayla, 1 kişi de bıçakla olmak üzere 10 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 acil ambulansı ile polis ekipleri gönderildi.
Yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ailelerin ikamet ettiği Helvacıoğlu Mahallesi’nde geniş güvenlik önlemi aldı.
Kavgaya karışanların belirlenmesi için çalışma başlatan polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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