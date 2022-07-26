Kilis'te banyoda elektrik akımına kapılan şahıs yaşamını yitirdi
Kilis'in Musabeyli ilçesinde banyo yapan Mehmet Kanal, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Musabeyli ilçesi Yuvabaşı köyünde meydana geldi. Çiftçilik yapan Mehmet Kanal (42), evde duş almak için girdiği banyoda elektrik akımına kapıldı.
Kanal'ın çığlıklarını duyan yakınları jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese gelen sağlık ekibinin kontrolünde Mehmet Kanal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Kanal'ın cenazesi morga kaldırıldı.
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