Kilis’te 'büyükbaş hayvan' hırsızlığı: 2 kişi yakalandı
Kilis’te 2 adet büyükbaş hayvan çaldığı tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Çalınan hayvanlar sahibine teslim edilirken adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklandı.
Kilis’in Çörten Köyü’nde yaşayan H.K. isimli besici, 2 adet büyükbaş hayvanının çalındığını belirterek jandarmaya başvurdu. İhbar üzerine Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Ekiplerce yapılan detaylı iz takibi ve kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu, çalınan hayvanların Acar Köyü bölgesindeki arazide olduğu belirlendi.
Yürütülen çalışmalar neticesinde, olayın şüphelileri H.N. ve O.Ö. isimli şahıslar kısa sürede tespit edilerek hayvanları sevk etmeye fırsat bulamadan yakalandı. Şüpheliler aynı gün adli makamlara sevk edildi.
Adli süreç sonunda O.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.N. tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Etiketler: #kilis #ceza infaz koruma
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