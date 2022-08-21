Kilis’te dağlık alanda 2 kadının cansız bedeni bulundu
Kilis'te dağlık alanda 2 kadın cesedi bulundu. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından kadınların kimlikleri ve ölüm nedenlerinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Merkeze bağlı Topdağı köyü civarında biri yol kenarındaki eski kum ocağında diğeri de ona yaklaşık 100 metre uzaklıkta dağlık alanda ceset gören bir çoban durumu yetkililere bildirdi.
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