Kilis’te dağlık alanda 2 kadının cansız bedeni bulundu

21 Ağustos 2022 Pazar, 18:39

Edinilen bilgilere göre, Merkeze bağlı Topdağı köyü civarında biri yol kenarındaki eski kum ocağında diğeri de ona yaklaşık 100 metre uzaklıkta dağlık alanda ceset gören bir çoban durumu yetkililere bildirdi.