Kilis’te dağlık alanda 2 kadının cansız bedeni bulundu

Kilis'te dağlık alanda 2 kadın cesedi bulundu. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından kadınların kimlikleri ve ölüm nedenlerinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2022 Pazar, 18:39
Kilis’te dağlık alanda 2 kadının cansız bedeni bulundu
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Edinilen bilgilere göre, Merkeze bağlı Topdağı köyü civarında biri yol kenarındaki eski kum ocağında diğeri de ona yaklaşık 100 metre uzaklıkta dağlık alanda ceset gören bir çoban durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, cansız bedenlerin 2 kadına ait olduğunu belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından kadınların kimlikleri ve ölüm nedenlerinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.


kilis Kadın

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