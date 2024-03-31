Kilis'te ilk oy çuvalları YSK’ye getirildi
Kilis'te oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy pusulaları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı'na getirilmeye başlandı.
Kilis'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işleminin saat 16.00'da tamamlanmasının ardından seçim müşahitleri tarafından kent genelinde sayımı tamamlanan oy pusulaları Kilis Adliyesi'ne getirildi.
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