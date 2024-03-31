Kilis'te ilk oy çuvalları YSK’ye getirildi

Kilis'te oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy pusulaları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı'na getirilmeye başlandı.

İHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:53
Kilis'te ilk oy çuvalları YSK’ye getirildi
Abone Ol google-news

Kilis'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işleminin saat 16.00'da tamamlanmasının ardından seçim müşahitleri tarafından kent genelinde sayımı tamamlanan oy pusulaları Kilis Adliyesi'ne getirildi.


31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri yerel seçim haberleri kilis haberleri

İlgili Haberler

Kilis'te seçimi kim kazandı? Belediye başkanı kim oldu? Bilecen ve Polat ne kadar oy aldı? 31 Mart 2024 Kilis yerel seçim sonuçları....

Kilis'te seçimi kim kazandı? Belediye başkanı kim oldu? Bilecen ve Polat ne kadar oy aldı? 31 Mart 2024 Kilis yerel seçim sonuçları....
Sahibinden 16 milyon TL'ye satılık 'tarihi kilise'

Sahibinden 16 milyon TL'ye satılık 'tarihi kilise'
Kilis'in coğrafi işaret tescilli lezzeti

Kilis'in coğrafi işaret tescilli lezzeti "cennet çamuru"
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu oy kullanmak için geldiği okulda gazetecileri azarladı

AKP'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu oy kullanmak için geldiği okulda gazetecileri azarladı
Son Dakika… Sandıklar kapandı: Oy sayım süreci başlıyor!

Son Dakika… Sandıklar kapandı: Oy sayım süreci başlıyor!
İYİ Parti’nin adayından ‘evrakları yakıyorlar’ iddiası: Videoyla duyurdu

İYİ Parti’nin adayından ‘evrakları yakıyorlar’ iddiası: Videoyla duyurdu
Devlet Bahçeli’nin yüzündeki morluklar için partiden açıklama geldi

Devlet Bahçeli’nin yüzündeki morluklar için partiden açıklama geldi
Son Dakika... CHP Meclis Üyesi adayı sandık başında hayatını kaybetti

Son Dakika... CHP Meclis Üyesi adayı sandık başında hayatını kaybetti
Muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda ölü ve yaralılar var!

Muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda ölü ve yaralılar var!
Erdoğan Murat Kurum’un nerede olduğunu unuttu: ‘Efendim onlar Sancaktepe’de’

Erdoğan Murat Kurum’un nerede olduğunu unuttu: ‘Efendim onlar Sancaktepe’de’
İstanbul’da sandık sonuçları açıklanmadan İmamoğlu’ndan uyarı: ‘Rehavete kapılmayın!’

İstanbul’da sandık sonuçları açıklanmadan İmamoğlu’ndan uyarı: ‘Rehavete kapılmayın!’