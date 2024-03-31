Kilis'te seçimi kim kazandı? Belediye başkanı kim oldu? Bilecen ve Polat ne kadar oy aldı? 31 Mart 2024 Kilis yerel seçim sonuçları....

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:01

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:01

Kilisliler 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Kilis'te seçimi hangi aday kazandı?

KİLİS BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Hakan Bilecen, AKP'den Reşit Polat, İYİ Parti'den Yasin Topaloğlu, Zafer Partisi'nden Mehmet Emin Ertuğrul, Saadet Partisi'nden Zeynep Gültekin, Yeniden Refah Partisi'nden Ahmet Çetin, ve DEM Parti'den ise Ahmet Üçer Kilis belediye başkan adayı olarak aday gösterildi.

KİLİS'TE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Kilis'te "Hakan Bilecen, Reşit Polat, Yasin Topaloğlu ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Kilis 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.