Kilis'te seçimi kim kazandı? Belediye başkanı kim oldu? Bilecen ve Polat ne kadar oy aldı? 31 Mart 2024 Kilis yerel seçim sonuçları....

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Kilis'te seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Kilis yerel seçim sonuçları....

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:01
Kilis'te seçimi kim kazandı? Belediye başkanı kim oldu? Bilecen ve Polat ne kadar oy aldı? 31 Mart 2024 Kilis yerel seçim sonuçları....
Abone Ol google-news

Kilisliler 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Kilis'te seçimi hangi aday kazandı? 

KİLİS BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Hakan Bilecen, AKP'den Reşit Polat, İYİ Parti'den Yasin Topaloğlu, Zafer Partisi'nden Mehmet Emin Ertuğrul, Saadet Partisi'nden Zeynep Gültekin, Yeniden Refah Partisi'nden Ahmet Çetin, ve DEM Parti'den ise Ahmet Üçer Kilis belediye başkan adayı olarak aday gösterildi.

KİLİS'TE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Kilis'te "Hakan Bilecen, Reşit Polat, Yasin Topaloğlu ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Kilis 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.


31 Mart 2024 haberleri yerel seçim haberleri kilis haberleri seçim sonuçları haberleri

İlgili Haberler

Seçim çalışmasından dönüyordu... Konvoyun önüne çığ düştü!

Seçim çalışmasından dönüyordu... Konvoyun önüne çığ düştü!
Yerel seçimlere son 11 gün... Yasaklar yarın başlıyor

Yerel seçimlere son 11 gün... Yasaklar yarın başlıyor
Seçim yasakları ne zaman başlıyor? 31 Mart yerel seçim yasakları neler?

Seçim yasakları ne zaman başlıyor? 31 Mart yerel seçim yasakları neler?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan Murat Kurum’un nerede olduğunu unuttu: ‘Efendim onlar Sancaktepe’de’

Erdoğan Murat Kurum’un nerede olduğunu unuttu: ‘Efendim onlar Sancaktepe’de’
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Terazi burcu yorumu
Seçime 2 gün kala… AKP’yi destekleme kararı aldılar!

Seçime 2 gün kala… AKP’yi destekleme kararı aldılar!
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Koç burcu yorumu
DEM Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak

DEM Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
AKP'li adaydan bir garip 'ikna' yöntemi: 'AK Parti'ye değil Murat Gökçekaya'ya oy istiyorum'

AKP'li adaydan bir garip 'ikna' yöntemi: 'AK Parti'ye değil Murat Gökçekaya'ya oy istiyorum'
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Aslan burcu yorumu