Kilis'te iş cinayeti! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Kilis'te çalıştığı inşaatın 2. katından düşen işçi, yaşamını yitirdi.
Ebulüle Mahallesi'ndeki okul inşaatında çalışan Suriye uyruklu Abdulhadi Zedan inşaatın 2. katındaki iskeleden dengesini kaybederek düştü.
Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Zedan kaldırıldığı Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
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