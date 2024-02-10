Kilis’te IŞİD operasyonunda 1 tutuklama

Kilis'te, terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.İ., tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 10:53
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,, terör örgütü IŞİD ile irtibatlı olduğu belirlenen A.İ., isimli şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda A.İ., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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