Kilis’te IŞİD operasyonunda 1 tutuklama
Kilis'te, terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.İ., tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,, terör örgütü IŞİD ile irtibatlı olduğu belirlenen A.İ., isimli şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda A.İ., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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