Kilis'te otomobilin çarptığı Suriyeli atık kağıt işçisi yaşamını yitirdi

Kilis'te, otomobilin çarptığı atık toplayıcısı Suriye uyruklu Ahmet Binni (41), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA
30 Eylül 2022 Cuma, 09:41
Kilis'te otomobilin çarptığı Suriyeli atık kağıt işçisi yaşamını yitirdi
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Kaza, gece saatlerinde Nedim Ökmen Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan S. yönetimindeki otomobil, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, caddede atık kağıt ve plastik toplayan Suriye uyruklu Ahmet Binni’ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Binni, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Binni'nin cenazesi morga konulurken, polis otomobil sürücüsü Hasan S.’yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

 


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