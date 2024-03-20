Seçim çalışmasından dönüyordu... Konvoyun önüne çığ düştü!
Van’ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve beraberindekiler seçim çalışması dönüşü yolda konvoylarının önüne çığ düştü.
Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve beraberindekiler seçim çalışması için Narlı Mahallesi’ne gitti. Mahalle dönüşü ilçeye 10 kilometre kala Başkan Şeylan ve beraberindekilerin konvoyunun önüne çığ düştü.
Olay sonucu olumsuz bir durum yaşanmazken, Başkan Şeylan ve beraberindekiler araçlarını olay yerine bırakıp Çatak’tan çağırdıkları araçlarla ilçeye döndüler.
Olayı sosyal medya hesabından duyuran Başkan Şeylan, "Mahalle ziyaretlerimizden dönerken Çatak-Pervari karayolunda çığ düştü. Çığ tehlikesi devam ettiği için çalışma yapılmadı. Araçlarımızı bırakarak çığın üzerinden yürüyerek geçiş yapmak zorunda kaldık" dedi.
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