Kilis'te terör örgütlerine operasyon: 2 şüpheli yakalandı

Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 13.01.2024 - 13:29
Kilis'te terör örgütlerine operasyon: 2 şüpheli yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren B.E. ile C.H.H'yi sınır hattında yakaladı.

Zanlılar, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edildi.


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