Kilis'te terör örgütlerine operasyon: 2 şüpheli yakalandı
Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren B.E. ile C.H.H'yi sınır hattında yakaladı.
Zanlılar, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edildi.
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