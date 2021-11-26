Kilis'teki bir askeri şehit ettikleri iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı

26 Kasım 2021 Cuma, 16:22

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı JASAT, istihbarat, KOM, TEM, ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale sırasında yaralanan ve kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'i şehit eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Kilis merkez, Çalkaya ve Mağaracık köylerine düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.