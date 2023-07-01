'Kilit kavşak'ta bayram dönüşü trafiği başladı
Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilinden dönenler uzun araç kuyruğu oluşturdu.
Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatile çıkanların bir kısmı, dönüş yoluna geçti. Dönüş nedeniyle 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu yaşandı.
ÖĞLE SAATLERİNDE ARTTI
Kentte sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk, öğle saatlerinde arttı. Özellikle Kırıkkale- Ankara kara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, yer yer hasarlı kazalar da meydana geldi.
YOĞUNLUĞUN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR
Polis ekipleri de ulaşımın aksamaması için önlemler aldı. Kentte trafik yoğunluğunun yarın artarak devam etmesi bekleniyor.
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