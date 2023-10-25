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Kilosu 15 TL... 20 bin ton rekolte bekleniyor

Yaklaşık 1 hafta Antalya’nın Kumluca ilçesinde başlayan nar hasadı devam ediyor. İlçede nardan bu yıl 20 bin ton rekolte bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2023 - 12:29
Kilosu 15 TL... 20 bin ton rekolte bekleniyor
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Antalya’nın yaş sebze ve meyve en önemli merkezlerinden Kumluca’da yaklaşık 1 hafta önce başlayan nar hasadı devam ediyor. Geçmiş dönemlerde 20 bin dekar alanda yapılan nar üretimi, bu yıl 6-7 bin dekar civarına düştü. Ortalama 20 bin ton rekoltenin beklendiği narın üretimi, kırsalda yamaç arazilerde gerçekleştiriliyor. Fiyatı ise ilk çıkış noktasında 13 ila 15 lira arasında değişiyor.

Nar toplayan işçiler, sabah erken saatlerde nar toplamak için bahçelere gidiyor. Toplanan narlar, kasalara yerleştirilerek kamyonlara yükleniyor.

Nar toplayan işçiler, “Nar hasadı meyve ağaçlarının dikenli olması nedeniyle biraz zor oluyor. Ama 700 TL yevmiye alıyoruz. İşimizden memnunuz” diye konuştu. Bazı işçiler ise 700 TL’yi az bulduklarını, yevmiyenin bin TL olmasını istediklerini söyledi.


Antalya Nar

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