Kim Milyoner Olmak İster'i kazanan Arda Ayten, depreme evinde yakalandı

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 09:33

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 11:13

Türkiye’nin 10 kentini yerle bir eden 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin boyutu gün geçtikçe ağırlaşıyor. Sosyal medyadan ya da TV’den tanıdığımız bazı isimlerin de yakalandığı depremin yakın şahitlerinden bir diğeri, ‘Kim Milyoner Olmak İster’ programının unutulmaz yarışmacısı Arda Ayten oldu. Kahramanmaraş'ta tıp eğitimi alan ve ailesiyle İskenderun'da yaşayan Arda Ayten, yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"DOLABIN KAPAKLARINI FARK ETTİM"

Deprem gecesi başına gelenleri ayrıntılarıyla anlatan Ayten, “04.00 civarı uyumaktaydım. Annemin her seferinde şiddeti artan ‘Arda Arda’ seslerine uyandım. Gözümü açar açmaz üzerime devrilmekte olan dolabın kapaklarını fark ettim. Kendimi korumaya çalışarak dolaba direndim. Annem kapının açıklığında bana seslenirken dolabın altına sıkışıp kalmışım. Komşularımızdan biri yetişti, dolabı kaldırdılar ve gövdemi altından çıkarabildik. Üzerimize ne bulduysak giydik dışarı çıktık. Arabayla kenara çekip ne olduğunu anlamaya çalıştık. Önümde akın akın giden araba konvoyunu görünce aklım başıma geldi. Sandığımızdan daha büyük bir şeydi bu” dedi.

“AĞLAMAYA BAŞLADIM”

Dışarı çıkarak güvenli bir yer arayan ve benzin almak istediğini ancak sadece yarım depo alabildiğini belirten Arda Ayten, “Nereye gideceğimize dair en ufak fikrimiz yokken üniversitenin kampüsünün içine doğru sürmeye başladık. Çevrede kimse yoktu ancak ileride bir ateş yanıyordu. Yanlarına gittik. Bize fazlasıyla iyi davrandılar. Ben ağlamaya başladım. Bayağı bir süre ağladım. Kamelyaların etrafını brandalarla sararak kendi çadırımızı yaptık" dedi.

“BİLİNCİMİ KAYBETTİĞİMİ, ZEHİRLENDİĞİMİ FARK ETTİM”

Ayten daha sonra "Çam odununun zehirleyici kokusunu çekerek - çünkü arabaya gidip yatmayı denedik ancak kar yağıyordu ve çok soğuktu - içeride ısınmaya çalıştık" dedi ve "Bir yerden sonra bilincimi kaybettiğimi, zehirlendiğimi fark ettim. Annemi de alıp dışarı çıktık" sözlerini sarf etti. Başına gelenleri paylaşan Ayten, depremden etkilenen bölgelerin yardıma ihtiyacı olduğunu vurguladı.