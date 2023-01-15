Kimliği belirsiz cesetteki sır perdesi aralandı

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 09:08

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 09:17

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sancaktepe’de ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlanmış kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunduğu ihbarını aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri mantar toplamaya çıkan bir ailenin fark ettiği erkek cesedinin kimliğini parmak izi üzerinden tespit etti.

İlk incelemenin ardından, S.S.'nin ailesiyle irtibat kuruldu ve maktulün Tokat'ta ikamet ettiği, ancak kendisinden haber alınmadığı için ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulduğu tespit edildi.

FAİL ESKİ KIZ ARKADAŞI ÇIKTI

S.S.’nin İstanbul’da görüştüğü kişilerin ifadeleri, kullandığı sosyal medya hesapları ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) üzerinden öldürülmeden önceki iletişim ve hareket trafiği belirlendi.

Şüpheli olduğu değerlendirilenlere yönelik olarak dört ayrı adreste eşzamanlı arama yapan Jandarma ekipleri, S.S.’nin eski kız arkadaşı S.Ç.’nin çelişkili ifadelerinden şüphelendi.

S.Ç.’nin sosyal medya hesaplarından maktulü tehdit ettiği üzerine bulgular elde eden ve kaldığı evde uyuşturucu bulan ekipler S.Ç.’yi gözaltına aldı.

FAİL VE BABASI TUTUKLANDI

S.Ç., ifadesinde eski erkek arkadaşı S.S. ile ayrıldıklarını, ancak S.S.’nin kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini öne sürdü. S.Ç'nin iddiasına göre; bu nedenle aralarında tartışma çıktı ve S.S.'yi öldürdü.

Fail cesedi babası C.Ç.'nin yardımıyla Sancaktepe’de ormanlık alana bıraktıklarını itiraf etti.

S.Ç. ve babası C.Ç., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.