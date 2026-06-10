Kimliği bulunamayan kadının şüpheli ölümü

Olay, Tepebaşı ilçesi Şirintepe mahallesi Yaşar Doğu Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 5’inci katında yaşayan kadın yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerie olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde hayatını kaybettiği tespit edilen kadın için belediye tabibi ‘şüpheli ölüm’ kararı verdi.

Polis ekiplerinin sevk edildiği evde kadına dair kimlik bulunamadı. Yakınlarından isminin Mülkiye olduğu öğrenilen ve soyadı bilinmeyen kadının cenazesi otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.