Kimlik bilgileri ile hat çıkarıp telefon almışlar!

Düzce'de müşterilerin kimlik bilgileri üzerinden izinsiz telefon hattı çıkartıp bu hatlarla taksitleri faturalara yansıyacak şekilde cep telefonu ve aksesuar satın alan 3 bayi çalışanından 1'i tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 11.01.2024 - 17:49
Kimlik bilgileri ile hat çıkarıp telefon almışlar!
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar sonrası kent merkezinde bir telefon bayisini takibe aldı.

Ekipler, bayi çalışanlarının, müşterilerin kimlik bilgileri üzerinden izinsiz telefon hattı çıkardıklarını ve bu hatlar ile taksitleri faturalara yansıyacak şekilde cep telefonu ve aksesuar satın aldıklarını tespit etti.

Bayi çalışanı 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle almış oldukları 1 telefon hattı ve 3 adet cep telefonuna da el konuldu.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest kaldı.


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