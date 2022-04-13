Kimlik bilgilerinin sızdırıldığına ilişkin haberlere Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama

13 Nisan 2022 Çarşamba, 01:16

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminden (MERNİS) kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığına dair yalan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada "Verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığı tespit edilmiştir. Veri tabanlarında çipli kimlik kartı görselleri de yer almamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

12.04.22 tarihinde bazı sosyal medya hesapları üzerinde yapılan paylaşımlarda “e-devlet verilerinin sızmış olduğu, sızan veriler arasında kimlik fotoğraflarının ve güncel adreslerinde var olduğu” ifadeleri nedeniyle açıklama yapılması gerekliliği hasıl olmuştur.





Emniyet Teşkilatımız Siber ve İstihbarat birimlerince 3 ay önce yapılan operasyonların değerlendirilmesinde; bu tür paylaşımların bir oltalama ve dolandırıcılık yöntemi olduğu, aynı konuların yeniden gündeme getirilerek devlet büyüklerimize ait fotoğraf ve kişisel bilgilerin görüntü düzenleyici programlar vasıtasıyla çipli kimlik kartına yerleştirilip paylaşılmak suretiyle bir sızıntı olduğu görüntüsü verilmeye çalışıldığı görülmektedir.





Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) intranet (kapalı devre) çalışan, internet ortamına kapalı bir sistemdir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan MERNİS’in de içinde bulunduğu tüm sistemler için her yıl sürekli ve düzenli olarak bağımsız farklı firmalara sızma testi yaptırılmaktadır.





Yapılan testler sonucunda NVİGM’nin güvenlik sistemlerinin çok iyi olduğu raporlanmış ayrıca verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zaafiyetin olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca NVİGM veri tabanlarında fotoğraflı çipli kimlik kartı görselleri de yer almamaktadır.





Devletin kurumlarına karşı güveni zedelemeye yönelik ve vatandaşlarımızı paniğe sevk eden bu tür asılsız haberleri yayan kişi/kişiler hakkında Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

