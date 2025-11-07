Türkiye Cumhuriyeti eski nüfus cüzdanlarını kaldırarak çipli kimlik kartlarını kullanıma sundu. Yeni kimliklerle kimlik doğrulama işlemleri daha güvenli hale geldi ve uluslararası geçerlilik kazandı. Bu kartların evlilik, kayıp, yıpranma gibi durumlarda değiştirilmesi gerekir. Peki, Kimlik fotoğrafı nasıl değiştirilir? Kimlik fotoğrafı değiştirmek ücretli mi?

KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Yeni kimlik almak için randevu şartı var. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi sitesi olan https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden bağlı olunan kurum için randevu alınabilir. İnternetten almak istemeyenler için telefon seçeneği de bulunuyor. Telefon ile Alo 199 arayarak randevu oluşturulabilir.

KİMLİK YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Kimlik yenileme işlemi için bazı evrakların Nüfus Müdürlüğüne giderken götürülmesi gerekiyor. Bu evrakların randevu saatinden önce tamamlanması ve randevu saatine götürülmesi şart. Aksi taktirde kimlik yenileme işlemi yapılamaz. Yeni nüfus cüzdanı için gerekli belgeler;