Kimlik kartları ile ilgili önemli gelişme: 81 ilde aktif
Nüfus müdürlüklerinin iş yükünü azaltmak ve vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen “Nüfusmatikler” ülke genelinde yaygınlaştırılarak 81 ilde 105 noktada hizmet vermeye başladı.
İçişleri Bakanlığı mühendisleri tarafından tamamen yerli ve milli yazılım ile geliştirilen ve 10 Ocak tarihinde 50 ildeki nüfus müdürlüklerinde hizmet vermeye başlayan “Nüfusmatik” uygulaması, ülke genelinde yaygınlaştırıldı.
81 ilde 105 noktada hizmet vermeye başlayan Nüfusmatikler ile nüfus müdürlüklerinin iş yükü azaltılırken, vatandaşlar işlemelerini daha kolay yapabilecek.
BİR AYDA 10 BİNİ AŞKIN KİŞİ İŞLEM YAPTI
İlk etapta 50 ilde faaliyete başlayan nüfusmatiklerden, bir ayda 10 bini aşkın kişi işlem gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olan vatandaşlarımız Nüfusmatikte yer alan parmak izi cihazı ile kimlik doğrulaması yaptıktan sonra;
-Kimlik Kartı İşlemleri (Bilgi Görüntüleme, Pin, Kişisel Mesaj değiştirme vb.)
-Adres Beyanı,
-Kimlik Kartı Başvurusu,
-15 Yaş Altı Çocukların Ebeveynleri Tarafından Kimlik Kartı Başvurusu,
-Kimlik Kartına e-imza Yükleme,
-Kimlik Kartına Sürücü Belgesi Yükleme,
-Randevu, işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
Nüfusu 50 binin üzerinde olan muhtarlıklarda, havalimanlarında, belediyelerde ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde nüfusmatiklerin yer almasına ilişkin planlamalar ise devam ediyor.
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