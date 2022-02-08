SPK finansal kuruluşlara dijital ortamda kimlik tespiti ve hesap açma izni verdi

08 Şubat 2022 Salı, 11:33

SPK, "Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri'nin Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulması Tebliği" yayınlandı. Bir ay sonra yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeyle aracı kurumlara, uzaktan müşteri edinimi imkanı verildi.

SPK’nın bugün yayınlanarak yürürlüğe giren tebliğe ilişkin açıklaması şöyle:

İŞLEMLERİN UZAKTAN VE DİJİTAL ORTAMDA YAPILMASI ARTIK MÜMKÜN

Bilişim teknolojilerinde yaşanan önemli gelişmelerle birlikte, finansal kuruluşların yüz yüze gerçekleştirdiği işlemlerin uzaktan ve dijital ortamda yapılması mümkün hale gelmeye başlamıştır. Özellikle, küresel Covıd-19 salgını sebebiyle sosyal mesafe kuralları ve dışarı çıkma kısıtlamalarının uygulandığı süreçte uzaktan kimlik tespiti yapılarak hesap açılabilmesi ve bu sayede işlemlerin gerçekleştirilmesinin, finansal piyasaların sekteye uğramadan çalışmasındaki önemi belirginleşmiştir.

BİLİŞİM VEYA ELEKTRONİK HABERLEŞME CİHAZI ÜZERİNDEN İŞLEM YAPILABİLECEK

Bu kapsamda, 7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 42’nci maddesinde yapılan değişiklikle yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri ile müşterileri arasındaki ilişkilerin; yazılı şekilde veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın Sermaye Piyasası Kurulu’nun yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek yöntemler yoluyla kurulacak sözleşmeler ile düzenlenebileceği ve buna ilişkin usul ve esasların Kurul tarafından belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

TEBLİĞ RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Anılan hüküm çerçevesinde, 'Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ', Mali Suçları Araştırma Kurulu ile koordineli bir şekilde hazırlanmış, yayımı tarihinden 1 ay sonra yürürlüğe girmek üzere söz konusu Tebliğ 08.02.2022 tarih ve 31744 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR DÜZENLENDİ

Tebliğ kapsamında aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerine uzaktan müşteri edinimi imkânı getirilerek bu süreçte uygulayabilecekleri uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bununla birlikte Tebliğ, müşteri kimliğinin tespit edilmesini müteakip sunulacak hizmetlere yönelik olarak mesafeli olsun veya olmasın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden yazılı şeklin yerine geçecek şekilde ya da mesafeli olarak sözleşme ilişkisinin kurulmasına yönelik ilkeleri belirlemiştir.

BELGE KAYIT DÜZENİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Uzaktan kimlik tespiti ve mesafeli olarak sözleşme akdedilmesi hizmetlerinin kullanımından kaynaklanan riskler, teknolojik altyapı, bilgi sistemleri yönetimi bileşenlerine yönelik yeni kontrol alanlarının bulunması ve müşteri tanınmasında kullanılan video gibi yeni kayıt unsurları dikkate alınarak yatırım hizmet ve faaliyetlerinin belge kayıt düzeninde değişiklikler yapılması gerekmiştir. Ayrıca, söz konusu düzenlemenin yürürlük tarihinden bu yana geçen zamanda ortaya çıkan yeni gelişmelerin değerlendirilmesi ve uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanabilmesi amacı da dikkate alınarak, ‘Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’ hazırlanmış, yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girmek üzere söz konusu Tebliğ 08.02.2022 tarih ve 31744 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Yapılan mevzuat değişikliklerinin sermaye piyasamızın bilişim teknolojilerindeki gelişmelerden azami ölçüde faydalanarak gelişmesine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.