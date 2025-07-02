Kimlikleri belirlendi, Kartal'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı: Tam 170 suç kaydı!

Kartal, Atalar Mahallesi Arkadaş Sokak'ta 18 Haziran'da mağdur H.S.'nin evine hırsız girdi ve 493 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda hırsızlığı 2 kadının gerçekleştirdiği belirlendi. Görüntüleri güvenlik kameralarına yansıyan şüphelilerin apartmana girip kısa sürede hırsızlığı gerçekleştirdikten sonra kaçtıkları görüldü.

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda iki kadın hırsızın kimlikleri belirlendi. Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Pınar U. ve Hülya S., Başakşehir'de yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Yapılan incelemede şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu görüldü.

170 ŞUÇ KAYDI

Şüphelilerden Pınar U.'nun daha önceden 167'si evden hırsızlık olmak üzere tam 170 kez yakalandığı belirlendi. Şüphelinin ayrıca 4 konut dokunulmazlığını ihlali, 7 hırsızlık olmak üzere toplam 11 ayrı dosyadan da arandığı ortaya çıktı. Diğer şüpheli Hülya S.'nin ise 14 suç kaydı bulunduğu ayrıca 15 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.