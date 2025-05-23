Kimlikleri tespit edildi... Sosyal medyada 'dolandırıcılık' yapan 2 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, sosyal medya alım-satım platformları üzerinden boş elektronik sigara kutularını dolu gibi göstererek pazarlamada kullandıkları ve dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

GÖZALTILAR VAR

Operasyonda S.Ç., Y.D., M.M.E., Ö.B., S.F., H.C.D., M.E.K. ve A.Ç. isimli 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise dolandırıcılık eyleminde kullanılan boş elektronik sigara kutuları, (5) cep telefonu ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.B. ve H.C.D., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.