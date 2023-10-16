Kimya mühendisi evinde ölü bulundu

Yayınlanma: 16.10.2023 - 05:36

Güncelleme: 16.10.2023 - 07:30

Samsun’un Terme ilçesinde özel bir fabrikada kimya mühendisi olarak çalışan 44 yaşındaki Nuri Serkan Palaoğlu’ndan ailesi bir süredir haber alamadı. Cep telefonlarıyla ulaşmaya çalışan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri geldi. Ordu'nun Ünye ilçesine gelen itfaiye ekipleri kapıyı demir kesme makasıyla kesmelerinin ardından içeri girerek 2 çocuk babası kimya mühendisin yerde cansız bedeniyle karşılaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine Olay yeri inceleme ekipleri ve ilgili savcılığın yaptığı incelemelerin ardından kimya mühendisinin cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için Ordu Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, kimya mühendisinin ailesinin ise Adapazarı’nın Sakarya ilçesinde yaşadığı öğrenildi.