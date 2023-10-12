İnşaatta şüpheli ölüm

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir bekçi, çalıştığı inşaatta ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 12.10.2023 - 13:48
İnşaatta şüpheli ölüm
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Olgun Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda, bekçi olarak çalışan Salih A.’yı (66) hareketsiz şekilde görenler durumu ihbar etti.

İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de, inceleme yaptı.

Salih A.’nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.


Kayseri bekçi

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