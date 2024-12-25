Kimya Mühendisleri Odası analiz etti: Karesi'deki patlamanın sebebi ne?

Yayınlanma: 25.12.2024 - 19:27

Güncelleme: 25.12.2024 - 19:27

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Balıkesir Karesi'de meydana gelen patlamaya ilişkin bir açıklama yaptı.

Söz konusu açıklamada patlama analiz edilirken, patlamanın sebebine ilişkin tahminlerde bulunuldu.

Açıklamanın ilgili kısmı şu şekilde:

"ZSR’nin Güvenlik Raporu’ndaki kaza senaryolarına göre bu tür bir kazanın neden kaynaklanabileceği öngörülmüştür ve yetkililerin bu raporu hızlıca değerlendirmeye alması gerekmektedir.

İşletmede patlayıcı özellik gösteren maddeler kullanılmakla birlikte, bu maddelerin çoğu kendi başlarına patlayıcı değillerdir. Bu çapta bir patlamanın olabilmesi için basınç ya da sıcaklık artışı; toz ya da buhar halinde işletme havasına karışma gibi istenmeyen durumların oluşması gerekmektedir.

Elimizde henüz yeterli bilgi olmamakla birlikte bu patlamanın yaşanma sebepleri arasında aşağıdaki faktörler rol oynamış olabilir;

• Basınç altında işlem gören barut kimyasalların, kısa sürede patlayıcı ortam yaratması

• Çalışan ya da ekipmanlar üzerindeki statik elektrik yüklerinin deşarj olması ve patlayıcı ortamı tutuşturması

• Yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu, işlendiği ortamlarda, patlama güvenlikli (Explosionproof) cihazların kullanılmaması ve çıkan elektriksel kıvılcımların patlayıcı ortamı tutuşturması

• Kaynak, kesme, sürtünme gibi işlemler sonrası çıkan kıvılcımın patlayıcı ortamı tutuşturması

• Mermi, fişek, ANFO gibi maddelerin büyüyen bir yangının içinde kalması

Patlamanın işletmenin hangi bölümünde gerçekleştiği net olarak açıklandığında daha isabetli yorum yapmak mümkün olacaktır.”