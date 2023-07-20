Kimya mühendislerinden atık gemi uyarsı: 6 bin ton kimyasal!

Yayınlanma: 20.07.2023 - 11:58

Güncelleme: 20.07.2023 - 11:58

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi, İzmir Aliağa'ya getirildiği iddia edilen Sloug gemisi ile ilgili açıklama yaptı.

Aliağa’ da yerleşik gemi söküm tesisleri için yıllardır uyarılarda bulunduklarını anlatılan açıklamada, “Libya’dan Mısır’a götürülen, oradaki ekolojist ve çevrecilerin bilinçli tepkileri üzerine Aliağa’ya getirilen Sloug isimli tanker gemide görmekteyiz. Mısır’ın kabul etmediği Sloug isimli tanker geminin içinde 6 bin ton kimyasal bulunduğu öne sürülmektedir. Bunun çok büyük bir olasılıkla doğru olduğunu düşünüyoruz. Sloug isimli bu tankerde yıllarca tehlikeli atık niteliğindeki petrol atıklarının depolandığını biliyoruz” denildi.

“ÜLKEMİZ HER TÜRLÜ TEHLİKELİ ATIĞIN ÇÖPLÜĞÜ HALİNE GELDİ”

Aliağa söküm tesislerinin denetlenmesi gerektiğini de vurgu yapılan açıklamada şu görüşleri yer verildi: “Gemi söküm tesisleri, gemi söküm sanayicilerinin kurduğu ve işlettiği GEMİSANDER tarafından değil; TMMOB’nin ilgili odalarının uzmanlarınca, üniversitelerimizin ilgili bölümlerinin yetkilileriyle, Türk Tabipleri Birliği uzman hekimlerince, Türkiye Barolar Birliği’nce ve kentte en örgütlü ekolojik ve çevre örgütlerinin temsilcilerinin de gözlemci olarak katıldığı oluşumla denetlenmelidir. Gemi sökümleri aracılığıyla ülkemiz nükleer başta olmak üzere her türlü tehlikeli atığın çöplüğü haline getirilmiştir.”