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Kına gecesinde 'halay' kavgası: Çok sayıda yaralı var!

Kına gecesinde 'halay' kavgası: Çok sayıda yaralı var!

2.08.2025 10:39:00
Güncellenme:
DHA
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Kına gecesinde 'halay' kavgası: Çok sayıda yaralı var!

Sivas'ta, bir kına gecesinde iki aile arasında başlayan halay tartışmasının bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 1’i ağır 12 kişi yaralandı.

Alibaba Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında iki aile arasında yapılan kına gecesinde iddiaya göre; erkek tarafından birinin kız tarafının halayına katılması üzerine tartışma çıktı. Sokağa taşan tartışma, kavgaya dönüştü.

Bıçakların da kullanıldığı kavgada 12 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Başından bıçak darbesi alan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı bölge ve hastanede önlem aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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