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Kınalıada’da kaçak yapılar yıkıldı

Kınalıada Taşocakları mevkiinde ormanlık alana yapılan kaçak yapılar yıkıldı.

İHA
Yayınlanma: 01.06.2023 - 17:43
Kınalıada’da kaçak yapılar yıkıldı
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Kınalıada’da bugün öğlen saatlerinde ormanlık alana yapılan kaçak yapılar geniş güvenlik önlemleri altında Adalar Orman İşletme Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar Belediyesine bağlı ekipler tarafından yıkıldı.

Yıkım esnasında herhangi bir olay yaşanmadı.


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