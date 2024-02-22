'Kindar nesil' projesi tam gaz! 'Hainlik yapanlara nefret besleyen gençler olsun'

Yayınlanma: 22.02.2024 - 13:43

Güncelleme: 22.02.2024 - 13:44

Eğitimdeki dinselleşme, ÇEDES, manevi danışmanlar gibi eğitimde dinselleşme politikaları izleyen AKP iktidarı, 'kindar nesil' yetiştirme projesine tam gaz devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan ‘Yaşamkent Hz. Aişe 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nun açılışında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Açılışa Erbaş'ın yanısıra Ankara Valisi Vasip Şahin ve vatandaşlar da katıldı.

“EN HAYIRLINIZ KURAN'I ÖĞRENENLERİNİZ VE ÖĞRETENLERİNİZDİR”

Erbaş, açılışta yaptığı konuşmada, “Efendimiz buyuruyor ki ‘sizin en hayırlınız Kuran'ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir’ İşte burada 4-5-6 yaşındaki çocuklar Kuran'ı tanımaları sağlanacak. Elif, b, t nedir? Bunun da yetinmeden yine medeniyetimizin en önemli değerleri ile donanımlı genç nasıl olur onun temelleri atılacak. Sevgi, saygı, sadakat nedir, dürüstlük, yalanın çirkinliği, dürüstlüğün güzelliği nedir?” dedi.

“Hangi anne ve baba çocuğunun kötülüklerle meşgul olmasını ister ki”

Toplumun söz konusu değerlerle donatılmış bir gence sahip olmayı arzu ettiğini belirten Erbaş, “Hangi anne ve baba çocuğunun kötülüklerle meşgul olmasını ister ki? İşte biz burada 4-6 yaş kurslarımız da burada olsun. Edirne'de, Van'da, Ordu'da, Aydın'da, Şırnak'ta olsun her yerde. Ülkemizin 81 ilinde neredeyse 922 ilçesinde artık 4-6 yaş Kur’an kurslarımız var. Biraz önce genel müdürümüzden aldığım rakam 211 bini aşmış. Elhamdülillah daha da çoğalacak” ifadelerini kullandı.

“MEDENİYETİMİZİN DEĞERLERİNİ ÖĞRETİN”

Şimdiye kadar bir buçuk milyona yakın 4-6 yaş çocuğun Kuran Kurslarında hizmet gördüğünü dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

“Efendimiz tavsiyesini yerine getiriyoruz. Biz onun ümmeti olarak en güzel tavsiyelerinden birisi olan çocuklarınız yedi yaşına gelince ‘Onlara dini İslam'ı öğretmeye başlayın Temel dini bilgileri, abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır? Sevgi nedir? Saygı nedir? Küçükleri sevmek nedir? Büyüklere saygı göstermek nedir? Bunları öğretin Medeniyetimizin değerlerini öğretin’ Efendimiz tavsiyesini yerine getiriyoruz.”

“FATİH’LER SÜLEYMAN’LAR YETİŞTİRELİM”

Bilim insanlarının araştırmalarına göre insanların karakterlerinin yarısının 7 yaşına kadar geçirdiği sürede oluştuğunu söyleyen Erbaş, “Hazreti Ayşe'ler, Fatıma’lar, Ali’ler Hüseyin'ler, Fatih’ler Süleyman’lar yetiştirelim. Onlar gibi geçmişimizdeki o değerlerimizi çocuklarımıza öğretelim. Bunun için çırpınıyoruz. Vatanını seven, bayrağını seven, ezanını seven Rabbini, peygamberini seven gençler yetiştirelim istiyoruz. Bunlardan bu millete faydadan başka bir şey gelmez. Her annenin babanın umudu budur” ifadesini kullandı.

“NEFRET BESLEYEN GENÇLER OLSUN”

Vatanını, milletini ve devletini seven gençler yetiştirdiklerini savunan Erbaş, “Milletine, devletine hainlik yapanlara karşı içinde ve yüreğinde bir nefret, besleyen gençler olsun. Öyle değil mi? Biz bir kötülük gördüğümüz zaman onu elimizle düzeltmek lazım. Elimizle düzeltemiyorsak dilimizle düzeltmemiz lazım. Dilimizle de düzeltemiyorsak kalbimizle o kötülükten nefret etmemiz lazım. Peygamber Efendimizin verdiği ölçü bu” açıklamalarında bulundu.