Diyanet'in cuma hutbesi tepki çekmişti: Yargıdan 'Ali Erbaş' kararı!

Yayınlanma: 22.09.2023 - 15:07

Güncelleme: 22.09.2023 - 15:08

Diyanet İşleri Başkanlığı 4 Ağustos tarihli cuma hutbesinde, anayasanın değiştirilemez maddesi laikliği göz ardı etmişti. Hutbenin son kısmında “İşyerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını cuma namazının vaktine göre düzenleyelim” ifadeleri yer almıştı.

Söz konusu hutbenin ardından HKP avukatlarından Ayça Okur, 6 Ağustos’ta Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, ‘Anayasa’nın 2’nci, 4’üncü, 14’üncü, 24’üncü, 136’ncı ve 174’üncü maddelerine aykırılık’, ‘Anayasa’yı ihlal’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarını işlediği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet Savcısı A. C., 14 Eylül’de “soruşturmaya yer olmadığına” karar verdi. Kararda, “iddiaların soyut ve genel nitelik arz ettiği, somut bir bilgi, belge ve delile dayanmadığı” savunuldu. Kararda, “dosyadaki mevcut bilgi ve belgelere göre söz konusu iddiaların soruşturma açılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı” iddia edildi.

YARGIYA ‘KADILIK DİVANI’ BENZETMESİ

Cumhuriyet’e konuşan HKP avukatı Ayça Okur, “Gelinen aşamada AKP’giller’in hukuk bürosuna dönüştürülen yargı, Nemrut Mustafa Paşa divanı gibi davranmakta, ortaçağın kadılık divanları gibi kararlar vermektedir” dedi.

Diyanet’in laikliğe, anayasaya ve yasalara aykırı hutbe yayınladığını belirten Okur, “Laik cumhuriyeti koruma görevi ile donatılan yargı ve laik cumhuriyetin savcıları laikliğe, anayasa ve yasalara açıkça aykırı bu durum karşısında yapmış olduğumuz suç duyurusunun soruşturulmasına bile gerek görmüyor. Ülkemiz adım adım ortaçağcı faşist din devletine götürülüyor ve buna karşı durması gereken yargı da bu geriye gidişe onay veriyor” ifadelerini kullandı.

AKP iktidarının ve Diyanet’in laiklik karşıtı uygulamalarına karşı mücadele edeceklerini söyleyen Okur, “Partimiz, laikliği sonuna kadar savunmaya devam edecektir” dedi.