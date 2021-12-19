Kınık'taki maden kazasına ilişkin şirketten açıklama
Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik AŞ, İzmir'in Kınık ilçesinde 45 işçinin yaralandığı maden kazasının, basıncın etkisiyle oluşan güçlü hava ve toz akımı neticesinde meydana geldiğini ve 10 işçinin tedavisine devam edildiğini bildirdi.
Şirketten yapılan açıklamada, dün gece saat 20.40'ta Kınık ilçesi sınırlarındaki linyit madeninde kaza meydana geldiği hatırlatıldı.
Yaralılara şifa ve tüm madencilere geçmiş olsun dilekleri de paylaşılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Ayak arkasındaki boşluğun ani oturması ile meydana gelen basıncın etkisiyle oluşan güçlü hava ve toz akımı neticesinde, çoğu ayakta tedavi edilen arkadaşlarımız dahil toplam 45 kişi etkilenmiştir. 3 ayrı hastaneye sevk edilmiş arkadaşlarımızın çoğunluğu taburcu edilmiştir, 10 arkadaşımızın tedavisi devam etmektedir. Söz konusu olayda herhangi bir can kaybı olmaması en büyük tesellimiz olmuştur. Vardiyada yer altında görevli tüm çalışma arkadaşlarımız derhal tahliye edilerek, tahlisiye ekiplerince yer altı güvenlik tedbirleri alınmıştır. Meydana gelen olayın herhangi bir patlama veya göçükle ilgisi bulunmamaktadır"
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