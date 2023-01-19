KİPTAŞ, Tuzla’da başladığı projeyi 13 ayda tamamlarken TOKİ 14 ayda kaba inşaatı bitiremedi

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 06:35

Tuzla’da TOKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ’tan bir ay önce başladığı projesini bitiremezken KİPTAŞ projeyi 13 ayda tamamladı. Tamamlanan projedeki dairelerin sahiplerinin belirlenmesi için dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 10 büyükşehir belediye başkanının katıldığı törenle noter huzurunda kura çekildi. TOKİ’nin 14 ay önce başladığı projesinin kaba inşaatının bile bitmediği ortaya çıktı.

"EN UCUZ PROJE"

Türkiye’deki en ucuz sosyal konut projesi olduğunu belirten KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, “Hem sabit taksitle sunuldu hem de o dönemin asgari ücretinin altında bir taksit seçeneği sunduk. 3 bin 300 TL sabit taksitle ödeme planı sunduk. Şu anki asgari ücretin yüzde 40’ına denk geliyor. O zaman asgari ücret 4 bin 250 TL idi. TOKİ’nin hiçbir zaman böyle ödeme planı olmadı. Şu anki yeni kampanyada da yok. TOKİ sosyal konut projelerinde 6 ayda bir memur maaş endeksinden daha düşük endekste güncelleme yapar. TOKİ’nin borcu hiç bitmiyor diyorlar ya bindirmeli borç olduğu için” dedi. Kurt, “1 milyonluk konutu TOKİ’nin ödeme plana göre bakarsanız 15 ayda 17 bin TL olarak geri ödüyorsunuz. Orta gelirlilerinkini 1 milyona 9 milyon olarak geri ödüyorsunuz. Bizim projede sabit. Rakamı maliyete göre belirledik. İnsanları KİPTAŞ kefaletinde bankadan borçlandırdık. 3+1 daire 530 bin, 2+1 daire 383 bin TL. Sabit fiyat üzerinden KİPTAŞ kefaletinde borçlandırdık vatandaşı. Maaliyetler artmasına rağmen yansıtmadık. Gelen parayı öngörülü davranıp tamamen inşaatın yapımına malzeme tedarigine kullandığımız için maliyet artışından minimum zarar gördük” ifadelerini kullandı.

"14 AY DAHA SÜRER"

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, sözlerine şöyle devam etti: “TOKİ bizden 1 ay önce inşaata başladı ama hâlâ yüzde 35 seviyelerinde. Burası 2019’da 50 bin konut kampanyasında satışa çıkan yer. 2019’da talep topladılar temelini daha geçen yıl attılar. Biz 13 ayda bitirdik. O proje 14 aydır devam ediyor. Bu hızla giderlerse bir 14 ay daha sürer.”

İMAMOĞLU’NDAN SERT TEPKİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ’ın tamamladığı “Tuzla Aydınlık Evler” sosyal konut projesinin kura çekimine katıldı. Törende mayıs ayındaki seçime kadar hayata geçirilecek “300 günde 300 proje” maratonunun da startı verildi. İmamoğlu, “Tuzla Aydınlık Evleri zamanından bir yıl önce teslim ediyoruz. 2019’da TOKİ’nin 50 bin konut kampanyası diyerek başlattığı proje yaklaşık 100 metre yanda ve şu anda yüzde 35 seviyesinde. İki kurumun iş yapma başarısı, becerisine dönük örnek fotoğraftır” dedi.

Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı projesinin Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na alınmamasına da tepki gösteren İmamoğlu, “Bir insanın içinde haset varsa, kıskançlık varsa, içine kötülük girmişse, görevini yapmasına nasıl engel oluyor biliyor musunuz? Eli böyle titriyor, imzayı atmıyor. Bu insanların aklı gitmiş, dertleri hizmet değil. ‘Aman CHP’li belediyeler, Millet İttifakı’nın belediyeleri iş yapmasın’ şeklinde konuştu.