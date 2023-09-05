Kira uyuşmazlıklarında ‘arabuluculuk’ dönemi

Yayınlanma: 05.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 05.09.2023 - 04:00

Kiracı ev sahipleri anlaşmazlıklarında 1 Eylül itibarıyla arabuculuk dönemi başladı. Kiracılar ve ev sahipleri kira uyuşmazlıklarında arabuluculuğa başvuru için adliyelerden bireysel ya da avukatları aracılığıyla başvuru yapabiliyor.

İstanbul Adliyesi’ndeki arabuluculuk merkezinden alınan bilgiye göre kira uyuşmazlıklarındaki arabuluculuk sistemine günde ortalama 200 başvuru yapılıyor.

Cumhuriyet konuya ilişkin arabuluculuğa başvuran ev sahibi ve kiracılarla konuştu. Meryem Turut isimli yurttaş “Ablam Adapazarı’nda yaşıyor, kendisi kanser hastası eşi ise kalp hastası. O yüzden İstanbul’a taşınması gerek. Ancak kiracı çıkmak istemiyor. 3 bin lira kira veriyor. Kiracının oğlu burada okuduğu için çıkmıyor. Orman kanunu kullanarak çıkartmak istemiyoruz” dedi.

DURUMUMUZ YOK

Gültepe’de 1+1 sobalı bir dairede 1500 liraya oturan Latife Dere, “Kirayı çok artırıyorlar diye geldik. Artırmıyorsan çık diyorlar ne yapacağız? Bu sene 4 bin lira yapmak istiyor ev sahibi. Ben babamdan emekli olduğum için 2 bin 300 lira alıyorum. Buraya da 2 bin 500 lira yapılması için geldim. Kiralar çok yüksek. Onların açısından bakarsak biz çok ucuza oturuyoruz ancak bizim açımızdan bakarsak ben az maaşla bu kadar verebiliyorum” diye konuştu.



"İLİŞKİLER ÇOK GERGİN"

İstanbul Barosu Denetleme Kurulu üyesi avukat Dr. Yusuf Can Delipınar, “Arabulucunun taraflar arasında iletişimi kolaylaştırıcı bir etkisi olabilir. Ama enflasyonun bu denki yüksek olduğu ve kiraların böylesine yükseldiği bir dönemde arabuluculuk uygulamasının tek başına kira uyuşmazlıklarındaki yoğunluğu bitirmesi mümkün olmayacaktır. Kira uyuşmazlıklarında ilişkiler çok gergin. Bu süreçte arabulucuların güvenliği de dikkate alınmalı” dedi.

