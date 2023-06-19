Yayınlanma: 19.06.2023 - 19:34

Güncelleme: 19.06.2023 - 19:34

Kira fiyatlarının gün geçtikçe arttığı dönemlerde, yurttaşlar kira zamlarında yüzde 25 sınırını araştırmaya başladı. TBMM Genel Kurulu'nda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti. Düzenlemeyle birlikte kira bedeline ilişkin anlaşmaların, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyeceğine karar verilmişti. ''Kira zamlarında yüzde 25 sınırı uygulanacak mı? Kira zamlarında yüzde 25 sınırı devam edecek mi?'' soruları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

KİRA ZAMLARINDA YÜZDE 25 SINIRI DEVAM EDECEK Mİ?



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili "Kiraya yüzde 25 zam sınırının uzaması için çalışıyoruz, 1 Temmuz'a yetişir" diye konuştu.

