Kira zammı tartışması... Ev sahibinden kiracıya silahlı saldırı!

Ev sahibi iie kiracı kavgalarına bir yenisi daha eklendi. Küçükçekmece'de ev sahibi ile kiracı arasında çıkan zam tartışmasında ev sahibinin oğlu silahla ateş ederek kiracı İbrahim Özkan'ı yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 06.07.2023 - 11:45
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Konut krizinin sürdüğü, kira fiyatlarının ise en yüksek seviyeye ulaştığı Türkiye'de kiracı ve ev sahibi kavgalarına yeni bir olay daha eklendi.

SALDIRGAN KAÇTI!

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında ev sahibi ile kiracı arasında kira zammı nedeniyle tartışma yaşandı. 

İddiaya göre; kimliği öğrenilemeyen ev sahibi, kiracısı İbrahim Özkan'ın kirasını arttırmak isteyince ikili arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine ev sahibinin oğlu da olaya dahil oldu. Bir süre sonra tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ev sahibinin oğlu yanında getirdiği silahla İbrahim Özkan'a ateş etti. Silah seslerini duyan komşular, omuz bölgesinden yaralanan Özkan'ı çevredeki bir dükkâna götürüp, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada saldırgan ise, olay yerinden yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İbrahim Özkan, ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardında kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, olay anı bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafında anbean kaydedildi. Görüntüler de ev sahibinin oğlunun yanında getirdiği silahla İbrahim Özkan'a ateş ettikten sonra koşarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.


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