Ev sahibi kiracı tartışması cinayetle sonuçlandı

Esenyurt’ta babasının kiracısı Nijerya uyruklu Chima Paschal Anaekwu’yu tabancayla vurarak öldüren Abdullah E.(25) polis tarafından yakalandı. Abdullah E., Nijeryalı kiracıyı babasıyla kira meselesi yüzünden tartıştığı sırada öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 27.06.2023 - 11:39
Ev sahibi kiracı tartışması cinayetle sonuçlandı
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Esenyurt'ta ev sahibi-kiracı tartışması cinayete sebep oldu. Babası2nın kiracısı yabancı uyruklu Chima Paschal Anaekwu’yu babası ile kira sebebiyle sık sık tartışması yüzünden öldüren ABdullah E. polis tarafından tutuklandı. 

EVDE ÖLÜ BULUNDU

Esenyurt’ta 20 Haziran saat 21.50 sıralarında meydana gelen olayda bir evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri Nijerya uyruklu Chima Paschal Anaekwu (30) ’nun tabancayla öldürülmüş olarak buldu.

EV SAHİBİNİN OĞLU YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada polis, Chima Paschal Anaekwu’nun aynı binada oturan ev sahibi Ali E.(72) ile zaman zaman kira meselesi yüzünden tartıştığını belirledi. Görgü tanıklarının ifadesine göre Ali E.’nin oğlu Abdullah E.’nin olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. Polis olaydan sonra kaçan Abdullah E.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ "BENİ DÖVMEYE KALKTI"

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli, babasının kirayı geciktirdiği için tartıştığı Chima Paschal Anaekwu’yla olay günü karşılaştıklarını, aralarında kavga çıktığını söylediği öğrenildi. Abdullah E. bu sırada  kendisini korumak ve korkutmak amacıyla ateş ettiğini daha sonra kaçtığını anlattığı belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.


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