Kıraathanede 'kirli okey takımı' kavgası: 1 kişi hayatını kaybetti

Mardin'de kıraathanede iki grup arasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada Barış Allak (20), hayatını kaybetti. Kavganın oyun oynamak isteyen grupla iş yeri çalışanları arasında 'kirli okey takımı' yüzünden çıktığı, araya giren Barış Allak'ın başından vurulduğu belirtildi.

Kıraathanede 'kirli okey takımı' kavgası: 1 kişi hayatını kaybetti
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DHA
Yayınlanma: 10.01.2025 - 17:58

Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir kıraathanede meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek silah ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Sokağa da taşan kavgada S.K. (40), F.B. (18) ve Barış Allak (20) yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bazı şüpheliler gözaltına alınırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına kurşun isabet eden Barış Allak, buradan sevk edildiği Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Allak'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kondu. Allak’ın cenazesinin Artuklu ilçesine bağlı kırsal Yalım Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kavganın kıraathanede oyun oynayan bir grup ile çalışanlar arasında çıktığı öğrenildi. Oyun oynamak isteyen 4 kişinin kirli olan okey takımına sinirlendiği, büyüyen tartışmada Barış Allak'ın kavgayı ayırmak isterken başından vurulduğu belirtildi. Diğer yandan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay ile ilişkin soruşturma sürüyor.


Etiketler: #mardin #okey #kıraathane

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