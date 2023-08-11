Kıraathaneye silahlı saldırı olayında yeni gelişme: 10 gözaltı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kahvehaneye silahlı saldırıda bulunduğu iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 11.08.2023 - 09:56
Kıraathaneye silahlı saldırı olayında yeni gelişme: 10 gözaltı
Abone Ol google-news

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edirne'nin Keşan ilçesi Yenimescit Mahallesi'ndeki bir kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri bazı ev ve işyerlerine düzenlediği operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Zanlılar S.K., U.K., Ş.K., A.C.K., A.G., A.Ö., R.K., A.A., T.E. ve H.İ.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 


EDirne gözaltı kıraathane silahlı saldırı saldırı

İlgili Haberler

Ukrayna'dan Moskova ve Sivastopol'a İHA saldırısı

Ukrayna'dan Moskova ve Sivastopol'a İHA saldırısı
Silahlı saldırıya uğrayan devlet başkanı adayı öldü

Silahlı saldırıya uğrayan devlet başkanı adayı öldü
Esenyurt'taki pompalı tüfekle saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Esenyurt'taki pompalı tüfekle saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

En Çok Okunan Haberler