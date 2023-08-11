Kıraathaneye silahlı saldırı olayında yeni gelişme: 10 gözaltı
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kahvehaneye silahlı saldırıda bulunduğu iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edirne'nin Keşan ilçesi Yenimescit Mahallesi'ndeki bir kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
Polis ekipleri bazı ev ve işyerlerine düzenlediği operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Zanlılar S.K., U.K., Ş.K., A.C.K., A.G., A.Ö., R.K., A.A., T.E. ve H.İ.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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