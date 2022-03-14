Kıraç ile Özgür Demirtaş arasında Twitter'da polemik

14 Mart 2022 Pazartesi, 07:49

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı Kıraç, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kıraç isim vermeden Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a gönderme yaptı. Ünlü şarkıcı paylaşımında "İsmi lazım değil bir ekonomi yazarı ya da finansçıyı hem de Türkiye’de, 4 milyona yakın insan niye takip eder" ifadelerini kullandı.

"KİM BU KIRAÇ?"

Ünlü finans profesörü, akademisyen ve yazar Özgür Demirtaş ise Kıraç'ın bu tweetine yanıt verdi.

Demirtaş paylaşımında "Ülkede istediği kadar ünlü olamayan ve gündeme gelmek isteyen kim varsa bana yazıyor. Te Allah'ım yarabbim. Kim bu Kıraç?" notunu yazdı.

"BIKTIM BU KİBİRDEN"

Ünlü şarkıcı Kıraç ise Demirtaş'a yanıt vererek "Açık söyleyeyim; Ben bıktım bu kibirden ve kendi ülkemde bana had bildirmeye çalışan Anglo Sakson tavırlardan! Kim olmalıyım basit bir soru sormak için kardeşim kim?" dedi.

"SANA NE BENİ NE KADAR İNSANIN TAKİP ETTİĞİNDEN?"

Demirtaş da "Arkadaşım: kibir diyorsun, ismi lazım değil diye başlayıp, bunu niye bu kadar insan takip eder diyorsun? Sana ne beni ne kadar insanın takip ettiğinden? Sizi tanımam ve merak etmem sizi takip edenlerin niye ettiğini. İlk yazan sizsiniz. Bırakın beni işinize bakın Allah aşkına" ifadelerini kullandı.