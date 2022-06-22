Kiracı ile dükkan sahibi çatışması: Sokak ortasında kurşun yağdırdı!

22 Haziran 2022 Çarşamba, 17:53

İstanbul Üsküdar’da bir dükkanın eski kiracısı şahıs, husumetli olduğu dükkan sahibiyle tartışma yaşadı. Kavganın büyümesiyle taraflar arasında silahlı çatışma çıktı. Kiracı olduğu belirtilen Doğan T. olayda hayatını kaybetti. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, 22 Haziran Çarşamba günü saat 08.30 sıralarında Üsküdar Balıkçılar Çarşısı’nda meydana geldi. İddiaya göre, eskiden kiracısı olduğu dükkanın sahibi Cengiz Y. ile geçen aylarda tartışma yaşayan Doğan T. bir grup arkadaşıyla restoran önüne geldi. Dükkan sahibi Cengiz Y. ile karşılaşan eski kiracı Doğan T. tartışmaya başladı.

SİLAHLI ÇATIŞMADA YARALANDI

Tartışmanın büyümesiyle iki taraf arasında silahlı çatışma çıktı. Kurşunların hedefi olan kiracı Doğan T. kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

KURTARILAMADI

Adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse kurşunların hedefi olan Doğan T.’yi hastaneye kaldırdı. Şahsın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.



Öte yandan eski kiracısını öldüren Cengiz Y. olay yerinde gözaltına alındı. Çıkan çatışma güvenlik kamerasına yansıdı.