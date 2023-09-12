Kiracı olduğu evden çıkarılan 74 yaşındaki Semra Gümüş isyan etti: ‘Bir aydır sokaktayım’
Hayat pahalılığı her geçen gün artıyor. Son dönemde artan kira fiyatlarından dolayı yurttaşlar mağdur olmaya devam ediyor. Aydın Didim’de yaşayan 74 yaşındaki Semra Gümüş isimli yurttaş ev sahibinin yaşadığı şehre tayin olduğu için evden çıkarıldığını dile getirdi.
Cumhuriyet’e konuşan Semra Gümüş kira fiyatlarının da arttığını söyleyerek, yeni bir eve çıkamadığını bu yüzden yaklaşık bir aydır sokakta kaldığını belirtti. Gümüş, “Ev sahibinin tayini geldiğinden dolayı evden çıkmak zorunda kaldık. Eşyalarımız bahçede. Yaklaşık 30 gündür dışarıdayız ve zor durumdayız” dedi.
Kiraların arttığına vurgu yapan Gümüş, “2 bin 200 lira kira ödüyorduk. Ortalama burada kiralar 8-10 bin lira ve peşin 3 ay kira isteyen yerler var. Emekli maaşım 8 buçuk bin lira ve belirli miktarda kesinti de oluyor” diye konuştu. Gümüş, eşyalarının sokakta olduğunu belirterek “Yağmur yağdı bütün eşyalarımız ıslandı. Bir daha ıslanıp zarar görmesinden korkuyorum” ifadelerini kullandı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Cinsel ilişkiye girenlerden rüşvet istediler
- İmamoğlu'ndan 'metro sabotajcılarına' yanıt
- Bakan Şimşek'ten çarpıcı açıklamalar
- Hayat hikayesi herkesi ağlattı...
- Bir Rus, Antalya’da 80 daire alıp otele çevirdi!
- Canlı yayında çarpıcı iddia
- Erdoğan 'enflasyon' için tarih verdi
- Beykoz’daki düğün 'teröründe' yeni gelişme
- Kenan Işık’ın sağlık durumunu yakın arkadaşı açıkladı
- Soruşturma Emniyet'e kadar uzandı!