Kiracı olduğu evden çıkarılan 74 yaşındaki Semra Gümüş isyan etti: ‘Bir aydır sokaktayım’

Yayınlanma: 12.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.09.2023 - 04:00

Cumhuriyet’e konuşan Semra Gümüş kira fiyatlarının da arttığını söyleyerek, yeni bir eve çıkamadığını bu yüzden yaklaşık bir aydır sokakta kaldığını belirtti. Gümüş, “Ev sahibinin tayini geldiğinden dolayı evden çıkmak zorunda kaldık. Eşyalarımız bahçede. Yaklaşık 30 gündür dışarıdayız ve zor durumdayız” dedi.

Kiraların arttığına vurgu yapan Gümüş, “2 bin 200 lira kira ödüyorduk. Ortalama burada kiralar 8-10 bin lira ve peşin 3 ay kira isteyen yerler var. Emekli maaşım 8 buçuk bin lira ve belirli miktarda kesinti de oluyor” diye konuştu. Gümüş, eşyalarının sokakta olduğunu belirterek “Yağmur yağdı bütün eşyalarımız ıslandı. Bir daha ıslanıp zarar görmesinden korkuyorum” ifadelerini kullandı.

