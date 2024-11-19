Kiracılarını hastanelik eden ev sahibi hakkında tutuklama kararı!
Ankara’da istediği zam talebine karşı çıkan kiracılarını darp ederek hastanelik olmalarına neden olan ev sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara’da A.T. adlı ev sahibi, 4 bin 200 TL kira ödeyen kiracılarından yasal zammın üzerinde artış yaparak 20 bin TL istedi. Talebi olumsuz karşılanan A.T. ile kiracısı Himmet Kaysal ve kızı Seçil Kaysal arasında tartışma çıktı.
DEMİR SOPAYLA SALDIRI
Bunun üzerine İstanbul’dan Ankara’ya gelen A.T., önünü kestiği Seçil Kaysal ile babası Himmet Kaysal’a demir sopayla saldırarak yaraladı. Hastanelik olan baba ile kızı, tedavilerinin ardından taburcu oldu.
Gözaltına alınan ev sahibi ise, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #Ankara #ev sahibi #kiracı #saldırı
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