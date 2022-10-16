Kiracısı ile ortak kullandığı dükkanda ölü bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde epilepsi hastası Önder Akyüz (54), kiracısı ile ortak kullandığı dükkanda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Cumhuriyet Mahallesi 681 Sokak'taki metal işleri yapılan bir dükkanda, epilepsi hastası Önder Akyüz'den haber alamayan yakınları, bir süre sonra arkadaşlarını aradı.
KİRACISIYLA ORTAK KULLANIYORDU
Öğle saatlerinde dükkana gelen Akyüz'ün arkadaşları, açık kepenkleri görünce şüphelenip, polise haber verdi.
İhbarla gelen ekipler, Akyüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Önder Akyüz'ün sahip olduğu dükkanı metal işleri ile uğraşan kiracısı ile ortak kullandığı, üst katında kendisine ait bir ofisin bulunduğu, burada bileme işleri yaptığı öğrenildi.
Şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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